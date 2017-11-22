Актриса Мелисса Гилберт обвинила Оливера Стоуна в домогательствах с помощью сценария

Лос-Анджелес, 22 ноября. Актриса Мелисса Гилберт, снимавшаяся в сериале «Бэтмен» (1992-1995), обвинила режиссера Оливера Стоуна в сексуальных домогательствах. Она рассказал, что инцидент произошел во время проб на фильм «Дорз» (1991).

По ее словам, Стоун заставил ее прочитать отрывок из сценария.

«Он заставил меня прочитать отрывок из сценария во время проб. И он сказал: «Я написал сцену специально для тебя» И вся сцена заключалась в том, что мой персонаж стоял на четвереньках и говорил: «Возьми меня, детка», – приводит слова актрисы телеканал «360».

Гилберт рассказал, что из студии она выбежала в слезах. О случившемся она молчала более 25 лет, боясь реакции общественности.

Актриса убеждена, что Стоун специально заставил прочитать данный отрывок сценария, чтобы отомстить ей, однако она не стала уточнять, за что именно.

Сам Стоун отверг все обвинения в свой адрес, пишет газета «Известия».