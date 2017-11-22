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Украина
Украинские СМИ уличили во лжи о военных победах за всю историю страны
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    Украинские СМИ уличили во лжи о военных победах за всю историю страны

    1:24  22 Ноября 2017
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    Украинские СМИ уличили во лжи о военных победах за всю историю страны

    Киев, 22 ноября. Журналисты Anna News выпустили репортаж, разоблачающий мифы о военных победах Украины за всю историю страны, собранные их коллегами с «Радио Свобода».

    Сообщается, что в список самых выдающихся военных побед Украины, в частности, попал «победоносный» прорыв войск Петра Болбочана на Крым в 1918-м году, в результате которых якобы «Крым и Черноморский флот стали украинскими».

    Эксперты пояснили, что Крым особо никто и не удерживал, так как согласно «Брестскому миру» он достался немцам, которые приказали Болбочану покинуть полуостров.

    Также в перечень попала оборона башни Донецкого аэропорта украинской армией в 2014-15 годах. Журналисты напомнили, что в итоге Донецк был сдан.

    Кроме того, в списке оказались захват войсками Киевской Руси Константинополя, битва на Синих Водах и Корсуньское сражение войск Богдана Хмельницкого, воевавшего за присоединение к России.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #пропаганда #военные победы
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