Киев, 22 ноября. Журналисты Anna News выпустили репортаж, разоблачающий мифы о военных победах Украины за всю историю страны, собранные их коллегами с «Радио Свобода».

Сообщается, что в список самых выдающихся военных побед Украины, в частности, попал «победоносный» прорыв войск Петра Болбочана на Крым в 1918-м году, в результате которых якобы «Крым и Черноморский флот стали украинскими».

Эксперты пояснили, что Крым особо никто и не удерживал, так как согласно «Брестскому миру» он достался немцам, которые приказали Болбочану покинуть полуостров.

Также в перечень попала оборона башни Донецкого аэропорта украинской армией в 2014-15 годах. Журналисты напомнили, что в итоге Донецк был сдан.

Кроме того, в списке оказались захват войсками Киевской Руси Константинополя, битва на Синих Водах и Корсуньское сражение войск Богдана Хмельницкого, воевавшего за присоединение к России.