Разговор Путина с Трампом доказал, что у России нет «камня за пазухой» – Клинцевич

Москва, 22 ноября. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа доказывают, что у России нет никакого «камня за пазухой» и она продолжает рассчитывать на партнерские отношения с США. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Телефонная беседа Путина и Трампа состоялась в этот вторник вечером. В ходе нее оба лидера обсудили ряд важных тем, включая ситуацию в Сирии, необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности САР, а также вопросы достижения политического урегулирования кризиса в стране.

«Показательно, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором они обсудили ситуацию в Сирии, состоялся практически сразу же после встречи президента России с Башаром Асадом. А это значит, что никакого камня за пазухой у нас нет, и мы продолжаем рассчитывать на партнерские отношения с США в мирном урегулировании сирийского кризиса», – отметил Клинцевич.

Он также напомнил, что совместное заявление по Сирии было принято Путиным и Трампом по итогам встречи обоих лидеров на полях АТЭС во Вьетнаме.