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Сирия: российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо 
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    Сирия: российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо 

    0:56  22 Ноября 2017
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    Сирия: российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо 

    Алеппо (Сирия), 22 ноября. Российские военные доставили гуманитарную помощь в селение Соффия в провинции Алеппо, освобожденное ранее от террористов.

    Общий вес гуманитарного груза составил две тонны. За мукой, рисом, хлебом и другими продуктами пришли также жители соседних деревень.

    Как рассказали телеканалу «Звезда» местные жители, сейчас у них практически ничего не осталось. Недавно на линии фронта подорвали единственную машину, на которой в поселение привозили хлеб.

    Сирия: российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо 

    Представитель Центра примирения сторон в САР Сослан Цебоев сообщил, что данный гуманитарный груз не станет последним, российские военные еще приедут в Соффию с наступлением холодов. 

    Население деревни до прихода боевиков составляло порядка пяти тысяч человек. Сейчас здесь осталось около 600 жителей. Многие не могут вернуться назад, поскольку их дома уничтожены.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #алеппо
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