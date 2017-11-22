Сирия: российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо 

Алеппо (Сирия), 22 ноября. Российские военные доставили гуманитарную помощь в селение Соффия в провинции Алеппо, освобожденное ранее от террористов.

Общий вес гуманитарного груза составил две тонны. За мукой, рисом, хлебом и другими продуктами пришли также жители соседних деревень.

Как рассказали телеканалу «Звезда» местные жители, сейчас у них практически ничего не осталось. Недавно на линии фронта подорвали единственную машину, на которой в поселение привозили хлеб.

Представитель Центра примирения сторон в САР Сослан Цебоев сообщил, что данный гуманитарный груз не станет последним, российские военные еще приедут в Соффию с наступлением холодов.

Население деревни до прихода боевиков составляло порядка пяти тысяч человек. Сейчас здесь осталось около 600 жителей. Многие не могут вернуться назад, поскольку их дома уничтожены.