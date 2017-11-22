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Разговор Путина с Трампом доказал, что у России нет «камня за пазухой» – Клинцевич
Политика
Трамп назвал разговор с Путиным прекрасным
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    Трамп назвал разговор с Путиным прекрасным

    0:44  22 Ноября 2017
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    Трамп назвал разговор с Путиным прекрасным

    Вашингтон, 22 ноября. Президент США Дональд Трамп назвал прошедшую во вторник телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным «прекрасной».

    Комментируя прошедшие переговоры, Трамп заявил, что провел «прекрасный телефонный разговор» с Путиным. При этом глава Белого дома добавил, что они «поговорили крепко». 

    Во вторник состоялись переговоры Путина и Трампа. По сообщению пресс-службы Белого дома, беседа длилась более часа

    Трамп назвал разговор с Путиным прекрасным

    В сообщении Кремля подчеркивалось: «С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер».

    Путин и Трамп обсудили сирийское урегулирование, северокорейский кризис и минские договоренности.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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