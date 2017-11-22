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Сирия: террористы захватили ряд деревень в провинции Хама
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    Сирия: террористы захватили ряд деревень в провинции Хама

    0:35  22 Ноября 2017
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    Сирия: террористы захватили ряд деревень в провинции Хама

    Дамаск, 22 ноября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) захватили ряд деревень в провинции Хама. Как сообщается, раньше эти населенные пункты находились на территории другой террористической группировки «Хайят Тахрир аг-Шам» (HTS, террористическая коалиция, возглавляемая боевиками запрещенной в РФ группировки Джебхат ан-Нусра»1).

    Террористы заняли деревни Алия, Суруж, Абу Марв и Абу Ханадик, воспользовавшись отступление боевиков HTS. В настоящее время сирийская армия атакует фланги HTS, что вынудило террористов покинуть свои позиции.

    Этой ситуацией воспользовались боевики ИГ, заняв брошенные деревни.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #иг #хама #hts #деревни
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