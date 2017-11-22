Сирия: террористы захватили ряд деревень в провинции Хама

Дамаск, 22 ноября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) захватили ряд деревень в провинции Хама. Как сообщается, раньше эти населенные пункты находились на территории другой террористической группировки «Хайят Тахрир аг-Шам» (HTS, террористическая коалиция, возглавляемая боевиками запрещенной в РФ группировки Джебхат ан-Нусра»1).

Террористы заняли деревни Алия, Суруж, Абу Марв и Абу Ханадик, воспользовавшись отступление боевиков HTS. В настоящее время сирийская армия атакует фланги HTS, что вынудило террористов покинуть свои позиции.

Этой ситуацией воспользовались боевики ИГ, заняв брошенные деревни.

1 Организация запрещена на территории РФ.