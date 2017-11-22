Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа

Москва, 22 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Контакты двух президентов позволяют сохранить нить отношений Россия-США вопреки тем в Вашингтоне, кто хотел бы ее разорвать или даже перегрызть», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Во вторник состоялась телефонная беседа Путина и Трампа. По данным Кремля, разговор двух президентов носил деловой и содержательный характер. Главы государств обсудили, в частности, политическое урегулирование конфликта в Сирии, северокорейский кризис и конфликт на юго-востоке Украины, а также подтвердили важность борьбы с терроризмом на территории Ближнего Востока и Центральной Азии. Как сообщала «Газета.ру», разговор длился более часа.