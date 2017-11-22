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Политика
Разговор Путина с Трампом доказал, что у России нет «камня за пазухой» – Клинцевич
Политика
Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа
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    Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа

    0:27  22 Ноября 2017
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    Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа

    Москва, 22 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Контакты двух президентов позволяют сохранить нить отношений Россия-США вопреки тем в Вашингтоне, кто хотел бы ее разорвать или даже перегрызть», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

    Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа

    Во вторник состоялась телефонная беседа Путина и Трампа. По данным Кремля, разговор двух президентов носил деловой и содержательный характер. Главы государств обсудили, в частности, политическое урегулирование конфликта в Сирии, северокорейский кризис и конфликт на юго-востоке Украины, а также подтвердили важность борьбы с терроризмом на территории Ближнего Востока и Центральной Азии. Как сообщала «Газета.ру», разговор длился более часа.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #украина #трамп #кндр #пушков
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