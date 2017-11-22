Российские военные тестируют в Сирии электромагнитное оружие

Москва, 22 ноября. С октября 2017 года в Сирии силами российских военных ведутся испытания образцов электромагнитного оружия, разработанного российскими компаниями. Об этом сообщает «Российская газета».

Как сообщается, электромагнитное оружие, которое сейчас проходит испытания, предназначено для подавления сигналов GPS и Wi-Fi, которые используют боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Сейчас данные образцы вооружения проверяются на помехоустойчивость, а также на общую пригодность к работе в условиях боевых действий. Вся собранная в результате испытаний информация направляется конструкторам вооружения. Отмечается, что в первую очередь данный вид вооружения эффективен против малых беспилотников – весом до 200 килограммов.

Отмечается, что беспилотники могут наносить серьезный урон инфраструктуре сирийских войск, поэтому САА нуждается оружие, которое могло бы эффективно с ними бороться. В частности, известно, что именно БПЛА были использованы для подрыва склада боеприпасов правительственной армии в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.