«Спартак» упустил победу в матче с «Марибором», но обеспечил участие в ЛЕ

Москва, 21 ноября. Футболисты московского «Спартака» на своем поле сыграли вничью со словенским «Марибором» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и гарантировали себе выход в весеннюю стадию еврокубков.

Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 1:1. Москвичи взяли инициативу в свои руки в начале матча. В ворота словенской команды последовали несколько острых ударов. Гости оборонялись большими силами и отвечали редкими контрвыпадами, завершавшимися несильными ударами из-за пределов штрафной, сообщает пресс-служба «Спартака».

Во втором тайме мариборцы старались утомить москвичей рваным темпом игры. У хозяев игра в атаке не складывалась. На 77-й минуте пас последовал от вышедшего на замену Романа Зобнина, дебютировавшего в Лиге чемпионов. Однако Зе Луиш из убойной позиции промахнулся. Затяжная атака «Спартака» завершилась прострелом с левого фланга, Луис Адриано отпасовал Мельгарехо, парагваец проткнул мяч дальше, и Зе Луиш в падении метко пробил в противоход вратарю на 82 минуте.

Однако в добавленное время москвичи пропустили ответный мяч. Гости отыгрались благодаря точному удару Ясмина Мешановича.

Как красно-белые обеспечили себе минимум третье место в турнирной таблице группы E, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы.