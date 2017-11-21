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Спорт
«Спартак» упустил победу в матче с «Марибором», но обеспечил участие в ЛЕ
Спорт
«Спартак» упустил победу в матче с «Марибором», но обеспечил участие в ЛЕ
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    «Спартак» упустил победу в матче с «Марибором», но обеспечил участие в ЛЕ

    23:43  21 Ноября 2017
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    «Спартак» упустил победу в матче с «Марибором», но обеспечил участие в ЛЕ

    Москва, 21 ноября. Футболисты московского «Спартака» на своем поле сыграли вничью со словенским «Марибором» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и гарантировали себе выход в весеннюю стадию еврокубков.

    Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 1:1. Москвичи взяли инициативу в свои руки в начале матча. В ворота словенской команды последовали несколько острых ударов. Гости оборонялись большими силами и отвечали редкими контрвыпадами, завершавшимися несильными ударами из-за пределов штрафной, сообщает пресс-служба «Спартака».

    Во втором тайме мариборцы старались утомить москвичей рваным темпом игры. У хозяев игра в атаке не складывалась. На 77-й минуте пас последовал от вышедшего на замену Романа Зобнина, дебютировавшего в Лиге чемпионов. Однако Зе Луиш из убойной позиции промахнулся. Затяжная атака «Спартака» завершилась прострелом с левого фланга, Луис Адриано отпасовал Мельгарехо, парагваец проткнул мяч дальше, и Зе Луиш в падении метко пробил в противоход вратарю на 82 минуте. 

    Однако в добавленное время москвичи пропустили ответный мяч. Гости отыгрались благодаря точному удару Ясмина Мешановича.

    Как красно-белые обеспечили себе минимум третье место в турнирной таблице группы E, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы.

    «Спартак» упустил победу в матче с «Марибором», но обеспечил участие в ЛЕ

    Автор: Олеся Волкова
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    #футбол #спартак #лигаевропы #марибор
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