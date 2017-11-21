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Политика
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Глава ЛНР подтвердил, что попытки дестабилизации обстановки в республике пресечены
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    Глава ЛНР подтвердил, что попытки дестабилизации обстановки в республике пресечены

    23:44  21 Ноября 2017
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    Глава ЛНР подтвердил, что попытки дестабилизации обстановки в республике пресечены

    Луганск, 21 ноября. Ситуация в Луганске находится под контролем, а любые попытки дестабилизации – совершенно напрасны и скоро будут полностью пресечены. С таким заявлением выступил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

    Ранее в Сети появились сообщения о вооруженных людях в военной форме на улицах Луганска, а также бронетехнике в центре города.

    Как отметил Плотницкий, люди в военной форме на улицах Луганска являются следствием определенных кадровых изменений, вызванных отстранением от должности министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета. Он отметил, что попытки некоторых структур МВД оспорить отставку корнета перешли все границы допустимого.

     «В свою очередь, уверяю, что заявление Корнета И.А. не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще со вчерашнего дня Корнет И.А. законно отстранен от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета Народного Совета»,  – заявил Плотницкий.

    Он добавил сейчас ситуация находится под полным контролем руководства ЛНР. По словам Плотницкого, все попытки «создать социальное напряжение» в республике, будут пресечены.

    Автор: Антон Зарубин
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    #лнр #луганск #плотницкий #мвд #корнет
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