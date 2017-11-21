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Трамп и Путин обсудили политическое урегулирование сирийского кризиса — Белый дом
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    Трамп и Путин обсудили политическое урегулирование сирийского кризиса — Белый дом

    23:37  21 Ноября 2017
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    Трамп и Путин обсудили политическое урегулирование сирийского кризиса — Белый дом

    Вашингтон, 21 ноября. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили сотрудничество против террора, Сирию, Украину и КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    Во вторник между президентами России и США состоялся телефонный разговор. По данным пресс-служба главы Белого дома, Путин и Трамп беседовали более часа.

    Главы государств, в частности, подтвердили поддержку совместного заявления США и России, выпущенного на саммите АТЭС 11 ноября и подчеркнули важность реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2254 и поддержки женевского процесса под эгидой ООН в целях мирного разрешения сирийского кризиса. 

    Отмечается также, что главы государств подтвердили важность борьбы с терроризмом на всей территории Ближнего Востока и Центральной Азии. Путин и Трамп, по сообщению пресс-службы, согласились изучить пути дальнейшего сотрудничества в борьбе с террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ) и движением «Талибан»1.

    Трамп и Путин обсудили политическое урегулирование сирийского кризиса — Белый дом

    Обсудили президенты и ситуацию на юго-востоке Украины и северокорейский кризис. По данным Белого дома, президенты согласились с необходимостью международного давления на КНДР.

    Ранее сообщалось, что, по данным Кремля, разговор двух президентов носил деловой и содержательный характер.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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