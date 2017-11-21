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Трамп и Путин обсудили политическое урегулирование сирийского кризиса — Белый дом
Россия
МИД России делает все возможное, чтобы добиться освобождения Керимова – Косачев
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    МИД России делает все возможное, чтобы добиться освобождения Керимова – Косачев

    23:12  21 Ноября 2017
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    МИД России делает все возможное, чтобы добиться освобождения Керимова – Косачев

    Москва, 21 ноября. Российский МИД предпринимает все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, чтобы добиться освобождения задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

    По его словам, сейчас он находится на оперативной связи с МИД России.

    «Предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, причем как в Париже, так и в Москве, чтобы добиться скорейшего освобождения задержанного. Обстоятельства инцидента выясняются, пока добавить нечего», — приводит слова парламентария РИА Новости.

    Напомним, что ранее сообщалось о задержании российского сенатора французскими полицейскими в Ницце. Как ранее заявил представитель посольства, дипломаты сейчас добиваются его освобождения. По данным ряда СМИ, Керимов мог быть задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #косачев #арест #мид рф #франция #керимов
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