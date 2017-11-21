Хакеры создали уязвимость на AliExpress в преддверии новогодних распродаж

Москва, 21 ноября. Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили уязвимость на сайте торговой площадки AliExpress: посетителей перенаправляли на вредоносный сайт.

Эксперты компании заявляют, что у посетителей ресурса могло сработать перенаправление на зараженный сайт, похищающий информацию. Уязвимость, о которой сообщается только сейчас, была обнаружена еще в начале октября. Специалисты заверяют, что администрация AliExpress устранила неисправность.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование Check Point Software Technologies, эксперты не исключают, что мошенники могут продолжить распространять ссылки на опасный сайт с помощью фишинга. Поэтому покупателям рекомендуют крайне внимательно проверять адрес сайта перед вводом важной информации. Особенно в преддверии новогодних распродаж и «черной пятницы».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что AliExpress ввела обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами. У каждого заказа, сделанного на AliExpress, должен быть трекинговый номер, с помощью которого можно будет отследить статус доставки посылки.