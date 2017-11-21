ФНС предложила ввести налог на майнинг криптовалют

Москва, 21 ноября. Операции с криптовалютами, включая их майнинг, должны облагаться налогами. С таким заявлением выступил руководитель ФНС Михаил Мишустин, добавив, что не видит смысла относиться к криптовалютам как к полноценным деньгам.

По его мнению, биткоин и подобные ему криптовалюты являются финансовыми инструментами, а не полноценными платежными средствами – по крайней мере, на данный момент.

«Когда-то и бумажные деньги, когда вводились в оборот, в них никто не верил, должны были быть обеспечены золотым запасом соответствующие резервы центральных банков. На сегодняшний день криптовалюта — это финансовый инструмент», — приводит слова Мишустина издание «Газета Daily».

Мишустин также отметил, что налогом также должен облагаться доход от майнинга криптовалюты. Однако на данный момент еще не выработаны механизмы, позволяющие облагать данный доход налогом.