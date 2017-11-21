Свыше 65 человек в Сирии за истекшие сутки вернулись свои дома – Центр примирения

Дамаск, 21 ноября. Более 65 человек благополучно вернулись в свои дома за прошедшие сутки в Сирии. Об этом сообщает глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

«За сутки в свои дома возвратились 67 человек, из них в провинции Алеппо – 35 и Хомс – 32», – приводит слова Кураленко РИА Новости.

Также сообщается, что российские врачи за последние сутки оказали медицинскую помощь 71 жителю Сирии. Всего российские медики оказали помощь 65 тысячам сирийцев.

Также отмечается, что во время заседания Комитета национального примирения зоны деэскалации «южная» были выбраны делегаты от провинции Эль-Кунейтра, которые примут участие в Конгрессе. По словам российских офицеров, сирийцы проявляют внимание к ходу конгресса национального диалога Сирии.

Также благодаря усилиям сирийских военных и Центра по примирению враждующих сторон, в провинцию Деръа были доставлены два гуманитарных конвоя ООН.