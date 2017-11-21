Президент Египта дал высокую оценку действиям ВКС РФ в Сирии

Москва, 21 ноября. Президент Египта Абдельфаттах Сиси высоко оценил роль ВКС России в разгроме террористов на территории Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Во вторник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси. Глава российского государства подробно рассказал Сиси о российских оценках развития ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов.

Помимо этого стороны обсудили итоги переговоров Путина с главой САР Башаром Асадом.

«Сиси высоко оценил роль ВКС России в разгроме формирований международных террористов на территории Сирии. Выражена поддержка российским политико-дипломатическим и гуманитарным усилиям по реализации договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Напомним, ранее во вторник Путин провел телефонные переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили сирийское урегулирование. Помимо этого, как сообщала «Газета.ру», главы РФ и США подняли тему минских договоренностей.