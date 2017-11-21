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Президент Египта дал высокую оценку действиям ВКС РФ в Сирии
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    Президент Египта дал высокую оценку действиям ВКС РФ в Сирии

    22:33  21 Ноября 2017
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    Президент Египта дал высокую оценку действиям ВКС РФ в Сирии

    Москва, 21 ноября. Президент Египта Абдельфаттах Сиси высоко оценил роль ВКС России в разгроме террористов на территории Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

    Во вторник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с его египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси. Глава российского государства подробно рассказал Сиси о российских оценках развития ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов. 

    Помимо этого стороны обсудили итоги переговоров Путина с главой САР Башаром Асадом. 

    «Сиси высоко оценил роль ВКС России в разгроме формирований международных террористов на территории Сирии. Выражена поддержка российским политико-дипломатическим и гуманитарным усилиям по реализации договоренностей, достигнутых в рамках астанинского формата», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

    Президент Египта дал высокую оценку действиям ВКС РФ в Сирии

    Напомним, ранее во вторник Путин провел телефонные переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили сирийское урегулирование. Помимо этого, как сообщала «Газета.ру», главы РФ и США подняли тему минских договоренностей.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #донбасс #трамп #египет #вксрф #сиси
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