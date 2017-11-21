Немецкая сторона прокомментировала выступление школьника из ЯНАО в Бундестаге

Берлин, 21 ноября. Крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall, курировавшая поездку гимназиста из Нового Уренгоя, чье выступление в Бундестаге вызвало широкий общественный резонанс, прокомментировала речь школьника.

По мнению представителей Wintershall, причиной столь бурного обсуждения речи гимназиста стали СМИ, которые в своих материалах недостаточно опирались на факты.

«На наш взгляд, проект с учениками из России и Германии был достойным и хорошим. Что касается ожесточённых споров в некоторых СМИ, то они не опираются на факты», — заявила RT представитель Wintershall Анна Бунгартен.

По ее словам, Германия понимает важность участия в данной программе школьников из России, так как именно Россия понесла наибольшие потери в ходе Второй мировой войны.

Напомним, ранее выступавший гимназист объяснил, что в Сети его выступление было выложено не полностью – без «самой важной» части его речи.