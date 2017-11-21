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Немецкая сторона прокомментировала выступление школьника из ЯНАО в Бундестаге
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    Немецкая сторона прокомментировала выступление школьника из ЯНАО в Бундестаге

    22:19  21 Ноября 2017
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    Немецкая сторона прокомментировала выступление школьника из ЯНАО в Бундестаге

    Берлин, 21 ноября. Крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall, курировавшая поездку гимназиста из Нового Уренгоя, чье выступление в Бундестаге вызвало широкий общественный резонанс, прокомментировала речь школьника.

    По мнению представителей Wintershall, причиной столь бурного обсуждения речи гимназиста стали СМИ, которые в своих материалах недостаточно опирались на факты.

    «На наш взгляд, проект с учениками из России и Германии был достойным и хорошим. Что касается ожесточённых споров в некоторых СМИ, то они не опираются на факты», — заявила RT представитель Wintershall Анна Бунгартен.

    По ее словам, Германия понимает важность участия в данной программе школьников из России, так как именно Россия понесла наибольшие потери в ходе Второй мировой войны.

    Напомним, ранее выступавший гимназист объяснил, что в Сети его выступление было выложено не полностью – без «самой важной» части его речи.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #школьник #бундестаг #выступление #гимназист
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