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Вашингтон расширил санкции против Северной Кореи
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    Вашингтон расширил санкции против Северной Кореи

    22:17  21 Ноября 2017
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    Вашингтон расширил санкции против Северной Кореи

    Вашингтон, 21 ноября. США расширили список санкции в отношении Северной Кореи, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

    В санкционный список, опубликованный на сайте ведомства, попали 13 компаний и одно физическое лицо. Отметим, что четыре компании из списка зарегистрированы в Китае.

    Кроме того, в список попали 20 южнокорейских грузовых кораблей.

    Вашингтон расширил санкции против Северной Кореи

    Накануне, сообщала «Газета.ру», президент США Дональд Трамп на встрече с членами администрации объявил о своем намерении вновь внести КНДР в список государств-спонсоров терроризма. Говоря о санкциях, Трамп заявлял, что «это будут санкции на самом высоком уровне».

    Автор: Олеся Волкова
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    #санкции #сша #кндр
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