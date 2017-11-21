Вашингтон расширил санкции против Северной Кореи

Вашингтон, 21 ноября. США расширили список санкции в отношении Северной Кореи, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В санкционный список, опубликованный на сайте ведомства, попали 13 компаний и одно физическое лицо. Отметим, что четыре компании из списка зарегистрированы в Китае.

Кроме того, в список попали 20 южнокорейских грузовых кораблей.

Накануне, сообщала «Газета.ру», президент США Дональд Трамп на встрече с членами администрации объявил о своем намерении вновь внести КНДР в список государств-спонсоров терроризма. Говоря о санкциях, Трамп заявлял, что «это будут санкции на самом высоком уровне».