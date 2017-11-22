Новое прочтение: Порошенко сделал великие открытия о «революции достоинства»

21-го ноября Украина в третий раз отметила «День достоинства и свободы». Праздник этот должен увековечить события «Евромайдана» в 2013-м и 2014-м годах.

Но атмосфера праздника в воздухе не витала. Следуя на работу, граждане вяло интересовались друг у друга, по какому поводу на домах объявился желто-синий стяг. И в некотором недоумении пожимали плечами.

Между тем, четыре года назад в Киеве развернулись события, получившие среди украинских патриотов пафосное название «революция достоинства».

По ее итогам был свергнут «кровавый тиран» Янукович, а заодно и вся «злочынна влада» (рус. — преступная власть).

На смену ей пришли категорические европейцы и демократы. Говоря более сухим юридическим языком, произошло насильственное свержение конституционного строя, то есть государственный переворот.

Но с течением времени острые углы сглаживаются. Свежий пример — Великая отечественная война. Еще недавно казалось, что в этой войне, защищая Родину, погибли миллионы украинцев. Но нет, показалось. С легкой руки украинских парламентариев выяснилось, что война эта — мираж, «российско-пропагандистский» термин. Была лишь Вторая мировая война. И, что самое удивительное, Советский Союз, «как известно», воевал на стороне фашистской Германии.

Верховная Рада признала членов УПА1 борцами за независимость Украины, отменила Великую От ... - http://t.co/WqoIGT8OVP pic.twitter.com/dTN1RFceED — НовороссИнформБюро (@novorossinfoorg) April 9, 2015

События «Евромайдана» имели место не так давно. Однако память украинской политической элиты уже включила на полную мощность свою творческо-преобразовательную функцию.

Петр Порошенко и вовсе сделал удивительные исторические открытия. Анонсируя строительство музея «революции достоинства» он заявил, что во время протестов митингующими «не была повреждена ни одна клумба».

Через пару лет можно смело говорить, что на «Майдане» не было сказано ни одного нецензурного слова. Почему бы и нет? Хотя раньше Петру Алексеевичу кое-какие повреждения мерещились.

Он даже что-то обещал отремонтировать за свой счет. Но что наша жизнь? Суета сует. Заработался президент, забыл отремонтировать. Да и зачем вообще ремонтировать целые клумбы?

Еще припомнилось Петру Алексеевичу, что кроме клумб с цветочками были на Майдане и люди. В ходе «мирного протеста» более ста из них погибли.

На чьей совести загубленные жизни? Новая власть неизменно обвиняет Виктора Януковича и его подчиненных. Но спустя четыре года после кровавого переворота сам Виктор Федорович находится в процессуальном статусе свидетеля.

Допрос Януковича в суде — ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ



Около 10 минут назад в Ростовском суде РФ свидетель Янукович начал https://t.co/3NGFIyrjVJ pic.twitter.com/yK3kPJRJ5h — Русская Весна (@Rusvesna1) November 28, 2016

То есть при всем старании за внушительный срок следствие ничего не сумело предъявить четвертому президенту, а равно и другим представителям «преступной власти». Расследование заглохло.

Среди противников «Евромайдана» популярна версия, что расстрел «Майдана» — дело рук тогдашних оппозиционеров, вскоре ставших властью. Накануне увидел свет итальянский фильм «Украина, скрытые истины».

Создатели картины недвусмысленно указывают на причастность к убийствам видных представителей оппозиции. В частности, под удар попал Михаил Саакашвили. Главная «фишка» фильма — признание грузинских снайперов, заявивших, что именно они расстреливали людей на «Майдане».

Скрытые истины Украины: на Западе показали фильм с признаниями снайперов, расстрелявших людей на майданеhttps://t.co/S09N4Uke3A pic.twitter.com/QQeih2m13Z — Харьков новости (@harkovnews) November 19, 2017

Относительно правдивости ряда эпизодов картины высказываются справедливые сомнения. Но трудно не согласиться с позицией журналиста Юрия Ткачева:

«…Признание в умышленном убийстве кучи народу в прямом эфире — не так уж часто встречающееся явление. Но какой должна быть реакция правоохранительных органов любой нормальной страны на такое признание? Разумеется, моментальное объявление всех троих в розыск, в т.ч. и по линии Интерпола — а также по линии всех возможных украинских ведомств и их партнеров за рубежом. Найти хоть из-под земли. Доставить в Киев. Допросить под запись. Запись опубликовать…», — написал Ткачев на свей странице в социальной сети Facebook.

Однако украинские правоохранительные органы вовсе не заинтересовались этой информацией.

Порошенко утвердил выделение земли под музей Революции достоинства https://t.co/dWPfC4HU4w pic.twitter.com/D0VrgIG0TU — Korrespondent.net (@Korrespondent) March 14, 2017

Простую картину мира нарисовал и Петр Порошенко. «Власть перешла черту, применив против людей огнетрельное оружие», — сказал Петр Алексеевич. и прослезился. На создание музея революции достоинства глава государства выделил 3 млн гривен из средств фонда своего имени, о чем не забыл скромно упомянуть несколько десятков раз.

Порошенко передал 3 млн. грн. на Музей революции достоинства. За те подъемы и ништяки, что она ему принесла, прямо скажем, пожадничал. — Oleg (@oleggrishhenko2) November 17, 2017

Говоря о «Евромайдане», Порошенко отметил, что люди вышли на площадь с единственным требованием к власти: вернуться в европейскую семью.

Здесь тоже что-то неладное творится с памятью Петра Алексеевича. Ведь протестующие хотели в эту семью не просто так. Хедлайнеры «революции достоинства» обещали европейские зарплаты, пенсии, дороги и прочие неземные блага.

С чем подошла Украина к четвертой годовщине «Майдана»? Уровень жизни граждан упал в разы. Крым стал частью России, Донбасс охвачен вооруженным конфликтом. По всем ключевым показателям экономической жизни Украина — абсолютный аутсайдер на пространстве СНГ. Зреют и ждут своих героев новые «майданы».

«МихоМайдан» жив и будет жить: сотни протестующих собрались под Радой (ФОТО, ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)



Собравшиеся сосред https://t.co/76FZCglIfu pic.twitter.com/Uf5jC2QYDM — Русская Весна (@Rusvesna1) November 7, 2017

Да и европейская семья не всегда рада возвращению своей блудной дочери.

Надпись «Смерть Украине» на въезде в Польшу вряд ли говорит именно о любви.

1 Организация запрещена на территории РФ.