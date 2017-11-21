Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие РФ и США в сирийском урегулировании

Москва, 21 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили сирийское урегулирование и соблюдение минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Разговор Лаврова и Тиллерсона состоялся после телефонной беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В продолжение темы политики обсудили перспективы взаимодействия двух стран по решению ключевых проблем международной повестки дня.

Лавров, в частности, подчеркнул, что необходимо неукоснительно соблюдать принцип территориальной целостности Сирии и выполнения киевскими властями минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

Помимо прочего стороны обсудили график дальнейших контактов.

Как сообщалось ранее во вторник, Путин и Трамп во время разговора обстоятельно обсудили сирийский вопрос. В частности, «Путин подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране».