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Политика
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Политика
Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие РФ и США в сирийском урегулировании
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    Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие РФ и США в сирийском урегулировании

    22:13  21 Ноября 2017
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    Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие РФ и США в сирийском урегулировании

    Москва, 21 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили сирийское урегулирование и соблюдение минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает пресс-служба МИД РФ.

    Разговор Лаврова и Тиллерсона состоялся после телефонной беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В продолжение темы политики обсудили перспективы взаимодействия двух стран по решению ключевых проблем международной повестки дня. 

    Лавров, в частности, подчеркнул, что необходимо неукоснительно соблюдать принцип территориальной целостности Сирии  и выполнения киевскими властями минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

    Помимо прочего стороны обсудили график дальнейших контактов.

    Как сообщалось ранее во вторник, Путин и Трамп во время разговора обстоятельно обсудили сирийский вопрос. В частности, «Путин подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране». 

    Лавров и Тиллерсон обсудили взаимодействие РФ и США в сирийском урегулировании

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #донбасс #украина #лавров #тиллерсон
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