Сирия итоги за сутки на 22 ноября 06.00: при обстреле боевиков пострадало 39 жителей Дамаска, САА контролирует базу в Харасте

Сирия, 22 ноября. При обстреле боевиков пострадало 38 жителей Дамаска, САА вернула контроль над транспортной базой в Харасте, в Хаме возобновились бои между «Ан-Нусрой» и ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме, оказывают поддержку САА в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили пятерых боевиков «Файлак ар-Рахман» в Дамаске, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Хаме, выбили боевиков «Тахрир аш-Шам» с территорий в Алеппо.

«Исламское государство»: возобновило бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме, ведет обстрел позиций ССА в Даръа, контратаковало САА в районе Абу Кемаля.

«Тахрир аш-Шам»: усилила свои ряды террористами ИГ в Хаме, теряет позиции в Алеппо.

«Файлак ар-Рахман»: потеряла пять боевиков в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает SDF в районе Африна, противостоит ИГ в Даръа.

Курды: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо, захватили несколько поселений Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

В начале дня информационное агентство Almanar News писало, что в результате минометного обстрела Дамаска со стороны боевиков погибло восемь и пострадало 30 мирных жителей сирийской столицы. Позже Smart News Agency сообщило, что в районе Жарамана в пригороде Дамаска погиб еще один гражданский в результате взрыва ракетного снаряда.

В районе Харасты продолжались столкновения между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. В частности, расположения Сирийской арабской армии (САА) атаковала «Файлак ар-Рахман». По данным Almanar News, в ходе противостояния солдаты армии САР ликвидировали пять боевиков антиправительственного формирования. В середине дня стало известно, что в ходе сражений правительственные войска вернули контроль над транспортной базой в Харасте, которая ранее была захвачена боевиками «Ахрар аш-Шам». Об этом писал военный Telegram-канал (@C_Military1).

Источник в Telegram (@SRNN2011) сообщал, что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел зон дислокации антиправительственных вооруженных группировок в районах поселений Дума и Мадира. С воздуха САА поддерживали сирийские ВВС. Вечером стало известно, что САА установила контроль над холмами Ат Тин и Хальф Шур на юге провинции Дамаск. Об этом писал военный источник в сети Telegram (@C_Military1).

Провинция Алеппо

В Алеппо продолжилось противостояние между протурецкими вооруженными группировками и курдскими отрядами ополчения. Almanar News сообщало, что Сирийская свободная армия (ССА) обстреляла позиции Отрядов народной самообороны (YPG) к югу от города Африн. В то же самое время, бойцы YPG вели обстрел укрепрайонов подконтрольной Анкаре «свободной армии» недалеко от поселения Дарат Изза в западной части региона.

Радикальные оппозиционные группировки открыли огонь по западным пригородам Алеппо. Минометному обстрелу подвергся район Захра. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что снаряды, выпущенные боевиками, попали по автостраде и зданию почты. Информации о жертвах среди мирных жителей не поступало.

В юго-восточной части Алеппо отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам». Военный источник писал на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1), что правительственные войска выбили радикальных исламистов «Ан-Нусры» из поселения Джубб Ауад. Также, по данным автора публикации, под контроль армии Башара Асада при поддержке ВКС РФ перешла высота Шейх Ахмед, расположенная к юго-востоку от населенного пункта Ханассер.

Российские военные доставили более двух тонн гуманитарной помощи в деревню Соффия, передавало РИА Новости. Жители поселения получили продукты питания и медикаменты.

Провинция Дейр-эз-Зор

В подконтрольном Демократическим силам Сирии (SDF) поселении Аль-Дахла, расположенном на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, прогремел взрыв. По данным информационного агентства Almanar News, в результате детонации СВУ, заложенном в автомобиле, погибло три человека, еще несколько мирных жителей, в том числе женщины и дети, получили ранения.

В это же время бойцы курдского ополчения продолжали захватывать населенные пункты провинции. Военный источник в социальной сети Twitter (@ CivilWarMap) писал, что под контроль «демократической армии» перешли поселения Сувейдан Джазира, Аль-Карама и Джурди Аль-Гарби. О предшествующих захвату территорий боях с ИГ информации нет.

Террористы «Исламского государства»1 контратаковали расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе недавно освобожденного от ИГИЛ1 Абу Кемаля. О нападении исламистов на опорные пункты правительственных сил Сирии писал Telegram-канал (@SRNN2011). Напомним, стратегически важный населенный пункт, расположенный на границе Сирии и Ирака, был освобожден от ИГ силами правительственных и союзных войск при поддержке ВКС РФ.

Inside Syria Media Center опубликовал на своем сайте данные, в соответствии с которыми 150 террористов «Исламского государства» беспрепятственно покинули зону военных действий в городе Абу Кемаль и переместились на территории, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF). Напомним, поддерживаемые США курдские отряды ополчения продвигаются в Дейр-эз-Зоре, практически без единого выстрела захватывая стратегические территории.

Muraselon передавало, что солдаты Сирийской арабской армии (САА), ведущие работы по зачистке административного центра провинции, обнаружили склад боеприпасов и отравляющих химических веществ «Исламского государства».

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа отмечались взаимные перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Информационное агентство Almanar News писало о столкновениях соперников в районе Сахм аль-Джауляна. Ранее в эпицентре боевых действий находились поселения Джиллен, Хейт, Адван и Аль-Бакар.

Сообщалось также, что террористы «Джейш Халид Ибн аль-Валид» организовали взрыв рядом с позициями «свободной армии» в районе Аль-Андалуси города Нава. В ответ на теракт ССА открыла огонь по зонам дислокации радикальных исламистов в районе Таль аль-Джумы

Провинция Хама

В восточной части провинции Хама продолжались боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА), продвигающейся в регионе под прикрытием ВКС РФ. Ранее правительственные войска выбили радикалов «Джебхат ан-Нусры»1 из населенных пунктов Аль-Шакусия и Шухейтар. Исламисты контратаковали позиции САА в этих поселениях. По данным Almanar News, «Тахрир аш-Шам» усилила свои ряды в регионе террористами «Исламского государства».

В северо-восточной части возобновились боестолкновения между террористами «Исламского государства» и «Тахрир аш-Шам». По информации Almanar News, бои между радикальными исламистами отмечались в районе населенных пунктов Масаран, Тлехан, Абу Харик и Абу аль-Кусур.

Боевики радикальной оппозиции провели обстрел расположений Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Сарха в провинции Хама. Об этом сообщил оппозиционный источник в Telegram (@SRNN2011). Также автор публикации писал, что боевики «Исламской партии Туркестана» открыли огонь по расположениям правительственных войск Сирии в окрестностях населенных пунктов Аль-Мустариха и Таль Сархе.

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики радикальной оппозиции открыли огонь сразу по нескольким населенным пунктам в провинции Эль-Кунейтра. Almanar News передавало, что минометному обстрелу подвергся город Аль-Баас. Радикалы нанесли значительный урон продовольственным складам. Также, по данным информагентства Almanar News, боевики обстреляли из минометов деревню Хан Арнаба. В результате действий повстанцев, три мирных жителя поселения получили ранения. Еще несколько гражданских лиц пострадало при обстреле транспортной развязки и здания больницы в районе Баата.

Ирак

Бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» провели встречу с депутатами провинции Найнава, чтобы обсудить возвращение жителей деревни Баадж из лагерей для беженцев в их дома. Об этом писал местный источник в Telegram (@teamsmediawar_1).

Террористы «Исламского государства» напали на ополченцев «Хашд аш-Шааби» в районе старого моста Диялы к юго-востоку от Багдада. Alsumaria News передавало, что в результате столкновения погиб один боец ополчения, еще два человека получили ранения.

У штаб-квартиры «Хашд аш-Шааби» в городе Туз Хармату прогремел взрыв. В результате инцидента погибло 32 мирных жителя населенного пункта провинции Салах эд-Дин. Об этом сообщил на своей странице в Twitter (@AlHadath) один из местных источников.

Военный источник в социальной сети Twitter (@ DavidMWitty1) передает, что солдаты армии Ирака уничтожили 30 террористов «Исламского государства» в северном пригороде Мосула. По данным автора публикации, боевики готовились провести атаки смертников, однако ячейка была обнаружена до начала наступления на стратегический город.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)