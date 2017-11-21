Китайских школьников и студентов заставляли по 11 часов в день собирать iPhone X

Вашингтон, 21 ноября. Тайваньская компания Foxconn нелегально использовала в Китае труд трех тысяч школьников и студентов для производства смартфонов Apple iPhone X, заставляя их работать сверхурочно. Об этом сообщили во вторник американские СМИ.

Согласно предварительным данным, на компанию пожаловались шесть молодых людей в возрасте 16-19 лет. Они проходили «трудовую практику», принудительно работая на предприятии по 11 часов в день. Непосредственно одна из девушек рассказала, что она ежедневно собирала около 1,2 тысячи камер для телефонов.

Как передает издание Financial Times, Foxconn часто привлекает школьников и студентов к работам перед стартом продаж новых гаджетов. Однако они не должны трудиться более 40 часов в неделю (иначе это является нарушением законодательства).

Apple under fire over reports students worked illegal overtime to build iPhone X https://t.co/4Zx9euW3fQ — Guardian Tech (@guardiantech) November 21, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что компания Apple планирует выпустить в 2018 году сразу три новых смартфона.