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Китайских школьников и студентов заставляли по 11 часов в день собирать iPhone X
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    Китайских школьников и студентов заставляли по 11 часов в день собирать iPhone X

    22:14  21 Ноября 2017
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    Китайских школьников и студентов заставляли по 11 часов в день собирать iPhone X

    Вашингтон, 21 ноября. Тайваньская компания Foxconn нелегально использовала в Китае труд трех тысяч школьников и студентов для производства смартфонов Apple iPhone X, заставляя их работать сверхурочно. Об этом сообщили во вторник американские СМИ.

    Согласно предварительным данным, на компанию пожаловались шесть молодых людей в возрасте 16-19 лет. Они проходили «трудовую практику», принудительно работая на предприятии по 11 часов в день. Непосредственно одна из девушек рассказала, что она ежедневно собирала около 1,2 тысячи камер для телефонов.

    Как передает издание Financial Times, Foxconn часто привлекает школьников и студентов к работам перед стартом продаж новых гаджетов. Однако они не должны трудиться более 40 часов в неделю (иначе это является нарушением законодательства).

    Напомним, ранее стало известно о том, что компания Apple планирует выпустить в 2018 году сразу три новых смартфона.

    Автор: Алексей Громов
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    #apple #foxconn
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