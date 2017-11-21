МИД РФ сообщил Парижу о дипломатическом иммунитете Керимова

Москва, 21 ноября. Москва довела до сведения Парижа, что Сулейман Керимов является сенатором и обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом на территории других государств, сообщили в МИД РФ.

Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что до МИД Франции и посольства Франции в Москве российские дипломаты довели информацию о том, что «Керимов является членом Совета Федерации, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств».

При этом, как сообщает ТАСС, в МИД РФ добавили, что Керимов обладает дипломатическим паспортом.

Как стало известно ФАН ранее, Керимова задержали во французской Ницце еще 20 ноября в аэропорту сразу же по прилету из Москвы.

Как сообщала «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ, Керимова могли задержать для допроса по делу о налоговых злоупотреблениях.