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МИД РФ сообщил Парижу о дипломатическом иммунитете Керимова
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    МИД РФ сообщил Парижу о дипломатическом иммунитете Керимова

    21:52  21 Ноября 2017
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    МИД РФ сообщил Парижу о дипломатическом иммунитете Керимова

    Москва, 21 ноября. Москва довела до сведения Парижа, что Сулейман Керимов является сенатором и обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом на территории других государств, сообщили в МИД РФ.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что до МИД Франции и посольства Франции в Москве российские дипломаты довели информацию о том, что «Керимов является членом Совета Федерации, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств».

    При этом, как сообщает ТАСС, в МИД РФ добавили, что Керимов обладает дипломатическим паспортом.

    Как стало известно ФАН ранее, Керимова задержали во французской Ницце еще 20 ноября в аэропорту сразу же по прилету из Москвы.

    Как сообщала «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ, Керимова могли задержать для допроса по делу о налоговых злоупотреблениях.

    Автор: Олеся Волкова
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    #франция #керимов
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