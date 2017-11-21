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Политика
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Протесты против призыва в Крыму говорят об утрате Украиной чувства реальности – политолог
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    Протесты против призыва в Крыму говорят об утрате Украиной чувства реальности – политолог

    21:46  21 Ноября 2017
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    Протесты против призыва в Крыму говорят об утрате Украиной чувства реальности – политолог

    Севастополь, 21 ноября. Протесты украинских властей против проведения призыва в Крыму на воинскую службу говорят о том, что нынешняя власть Украины утратила чувство реальности. Об этом заявил политолог и глава экспертного совета при главе республики Сергей Михеев.

    В этот вторник МИД Украины выступил с заявлением, в котором выразил свой протест против призыва крымчан на воинскую службу. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Украины потребовало  от России отменить это решение.

    «Киевским властям давно отказало чувство реальности. Они живут в своем мире, и в нем, в этом мире, им кажется, что они могут влиять на призыв крымчан на воинскую службу, что Крым не окончательно вернулся в Россию и так далее. Эту иллюзию они хотят поддерживать в своих согражданах», – приводит РИА Новости слова политолога.

    По мнению политолога, заявления Киева политически никчемны, так как никакого официального ответа со стороны Москвы на подобные заявления не последует.

     

    Автор: Антон Зарубин
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