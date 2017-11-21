Протесты против призыва в Крыму говорят об утрате Украиной чувства реальности – политолог

Севастополь, 21 ноября. Протесты украинских властей против проведения призыва в Крыму на воинскую службу говорят о том, что нынешняя власть Украины утратила чувство реальности. Об этом заявил политолог и глава экспертного совета при главе республики Сергей Михеев.

В этот вторник МИД Украины выступил с заявлением, в котором выразил свой протест против призыва крымчан на воинскую службу. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Украины потребовало от России отменить это решение.

«Киевским властям давно отказало чувство реальности. Они живут в своем мире, и в нем, в этом мире, им кажется, что они могут влиять на призыв крымчан на воинскую службу, что Крым не окончательно вернулся в Россию и так далее. Эту иллюзию они хотят поддерживать в своих согражданах», – приводит РИА Новости слова политолога.

По мнению политолога, заявления Киева политически никчемны, так как никакого официального ответа со стороны Москвы на подобные заявления не последует.