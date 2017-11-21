Сирия новости 21 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» территории на юго-востоке Алеппо, ИГ контратакует САА в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 21 ноября. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» территории на юго-востоке Алеппо, ИГ1 контратакует САА в Дейр-эз-Зоре, в пригороде Мосула уничтожено 30 террористов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме, оказывают поддержку САА в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установили контроль над холмами в Дамаске, выбили боевиков «Ан-Нусры» с территорий Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме.

«Исламское государство»: контратаковало САА в районе Абу Кемаля.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): ведут обстрел позиций YPG в Алеппо.

Курды: противостоят ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над холмами Ат Тин и Хальф Шур на юге провинции Дамаск. Об этом сообщает военный источник в сети Telegram (@C_Military1).

На территории Восточной Гуты продолжаются боевые столкновения между правительственными силами и группировками вооруженной оппозиции. Ранее сообщалось, что сирийская армия вернула под свой контроль транспортную базу в Харасте. Ранее объект был захвачен боевиками «Ахрар аш-Шам». Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что перестрелки между противниками зафиксированы в районе Замалки.

Провинция Алеппо

В юго-восточной части Алеппо отмечаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам». Военный источник пишет на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1), что правительственные войска выбили радикальных исламистов «Ан-Нусры» из поселения Джубб Ауад. Также, по данным автора публикации, под контроль армии Башара Асада при поддержке ВКС РФ перешла высота Шейх Ахмед, расположенная к юго-востоку от населенного пункта Ханассер.

На западе региона продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и бойцами курдского ополчения. Ранее сообщалось, что ССА нанесла удары по позициям YPG недалеко от Африна. Курды, в свою очередь, обстреляли позиции «свободной армии» в районе Дарат Иззы.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства»1 контратаковали расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе недавно освобожденного от ИГИЛ1 Абу Кемаля. О нападении исламистов на опорные пункты правительственных сил Сирии пишет Telegram-канал (@SRNN2011). Напомним, стратегически важный населенный пункт, расположенный на границе Сирии и Ирака, был освобожден от ИГ силами правительственных и союзных войск при поддержке ВКС РФ. Российская авиация нанесла значительный урон объектам террористов ИГ. Кроме того авианалеты российских ВКС блокировали отход исламистов из зоны боевых действий. Однако, по данным Inside Syria Media Center, около 150 радикалов «Исламского государства» смогли покинуть Абу Кемаль и переместиться на территории, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF).

Провинция Хама

Боевики «Исламской партии Туркестана» продолжают обстреливать позиции Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции Хама. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что радикалы открыли огонь по расположениям армии САР в районе поселения Таль Сархе. Ранее сообщалось, что исламисты вели обстрел позиций правительственных сил недалеко от населенного пункта Аль-Мустариха.

Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться в регионе при поддержке ВКС РФ. Боестолкновения между САА и «Тахрир аш-Шам» отмечаются в районах поселений Аль-Шакусия и Шухейтар.

Ирак

У штаб-квартиры «Хашд аш-Шааби» в городе Туз Хармату прогремел взрыв. В результате инцидента погибло 32 мирных жителя населенного пункта провинции Салах эд-Дин. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@AlHadath) один из местных источников.

Военный источник в социальной сети Twitter (@ DavidMWitty1) передает, что солдаты армии Ирака уничтожили 30 террористов «Исламского государства» в северном пригороде Мосула. По данным автора публикации, террористы готовились провести атаки смертников, однако ячейка была обнаружена до начала наступления на стратегический город.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)