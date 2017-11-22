Сирия новости 22 ноября 07.00: Израиль снабжает террористов под видом гуманитарных конвоев; САА вынуждает боевиков отступить на севере Хамы

Сирия, 22 ноября. Израиль снабжает террористов под видом гуманитарных конвоев; САА вынуждает боевиков отступить на севере Хамы; ИГ1 испытывает нехватку боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вынудили «Хайят Тахрир аш-Шам» отступить на севере Хамы.

«Исламское государство»: продолжает сопротивление на острове Хувейджа Кати.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: готов к минометному обстрелу позиции САА в пригороде Дамаска.

Провинция Дамаск

В пригороде Дамаска Харасте ситуация продолжает оставаться напряженной. Источник в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq) сообщает, что боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» в любой момент могут начать минометный обстрел позиций правительственных войск. Отмечается, что ранее появилась информация о том, что террористическая группировка осуществляла доставку соответствующих боеприпасов в этот район.

По информации, опубликованной на сайте швейцарского «Международного Комитета Красного креста», организация доставила жителям населенного пункта Джирод гуманитарную помощь: продукты питания, теплую одежду, медицинское оборудование и медикаменты.

Провинция Хомс

По сообщениям источников в Telegram (@ Ebaa_Agency), в районе так называемого «Растанского котла», где действует самый широкий спектр вооруженных группировок: от террористической «Джебхат ан-Нусры» до считающейся умеренной «Сирийской свободной армии», наблюдается передвижение боевиков в районе населенного пункта Кафр-Лаха. Кроме этого, в населенный пункт Заръя боевики доставили вооружение и боеприпасы.

Напомним, территория «Растанского котла» находится на административной границе провинций Хама и Хомс и входит в одну из зон деэскалации, созданных при участии России. Однако, как отмечают военные эксперты, ситуация в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, где также действуют группировки вооруженной оппозиции, может спровоцировать эскалацию напряженности на севере провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская армия продолжает зачистку оставшихся немногочисленных очагов сопротивления в районе административного центра провинции. В частности, как сообщает источник в Twitter @MIG29_, на острове Хувейджа Кати продолжает находиться несколько десятков наиболее фанатичных и отказывающихся сдаваться правительственным войскам боевиков. Оказывая САА сопротивление, они активно используют бункеры и подземные коммуникации. Кроме этого, боевики ранее заминировали значительную часть территории острова, что также затрудняет операцию по зачистке.

Если верить информации из закрытых чатов сторонников «Исламского государства»1, несколько боевиков дезертировало из опорного пункта террористов, расположенного недалеко от населенного пункта Шадра. Также есть сведения, что испытывая нехватку в живой силе, лидеры ИГ начали формировать отряды из людей, которые раньше были задействованы только в хозяйственной работе и не имеют боевого опыта.

Как сообщают местные источники, САА оборудует позиции в ранее занятом Абу-Кемале, где в данный момент продолжается зачистка от отдельных групп боевиков.

Источник в Telegram (@alnsrarmy) предполагает, что после освобождения Абу-Кемаля, «Исламское государство» может предпринять попытку нарушить линии снабжения САА, совершив атаку на трассу Меядин — Абу-Кемаль и станцию Т-2.

Провинция Ракка

Турецкая газета Hurriyet Daily опубликовала информацию о том, чтомеждународная коалиция США помогла покинуть город Ракку ответственным за теракты в Турции террористам «Исламского государства». В рамках сделки, заключенной между курдскими вооруженными формированиями и боевиками «Исламского государства» о беспрепятственном выводе из Ракки сил ИГ с семьями, были эвакуированы и полевые командиры Ильхами Бали и Мустафа Докумачи, которые отвечали за проведение диверсионных операций на территории Турции. Отмечается, что текущее местоположение террористов неизвестно.

Провинция Хама

«Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает оказывать сирийским правительственным войскам ожесточенное сопротивление на севере провинции, сообщает источник в Telegram (@SRNN2011). Однако по той же информации боевики были вынуждены отступить с занимаемых ими ранее позиций после успешно наступления САА в направлении населенных пунктов Эль-Хазм и Эр-Рувейда. По мнению источника, силы террористического альянса могут предпринять попытку наступления из района населенных пунктов Джнеине, Каср-Вардан и Мшерфе, чтобы не допустить перехода Рахаджана под контроль правительственных войск.

Провинция Эль-Кунейтра

По данным источника в Telegram (@Osama_Masre2011), Израиль продолжает оказывать поддержку группировке «Хайят Тахрир аш-Шам», действующей в провинции. Свыше тысячи боевиков готовятся к наступлению в район населенных пунктов Хадер и Шейх-Мисхин. Отмечается, что спецслужбы Израиля, вероятнее всего, осуществляют снабжение террористов вооружением и боеприпасами под видом гуманитарных конвоев, идущих с территории Иордании через пограничный пункт Телль-Гехаб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)