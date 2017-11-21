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В Google оценили возможность изменения алгоритмов выдачи контента RT и Sputnik
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    В Google оценили возможность изменения алгоритмов выдачи контента RT и Sputnik

    21:56  21 Ноября 2017
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    В Google оценили возможность изменения алгоритмов выдачи контента RT и Sputnik

    Москва, 21 ноября. У компании Google нет конкретных планов по изменению алгоритмов выдачи новостного контента Sputnik и RT.

    «Конкретных планов нет», — заявил в интервью журналистам представитель Google.

    По его словам, компания «не меняет свои алгоритмы для пересмотра категорий отдельных сайтов», передает РИА Новости.

    Ранее компания Google (входит в холдинг Alphabet) заявила о возможности понижения ранжирования сайтов RT и Sputnik в подборке новостных сюжетов. 

    Напомним, что руководство Роскомнадзора направило письмо в Google с требованием объяснить ограничительные меры в отношении российских СМИ. Как отметили в Госдуме, намерение Google понизить материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче является прямой агрессией и свидетельствует о переходе информационной войны в открытую форму.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #google #rt #sputnik
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