В Google оценили возможность изменения алгоритмов выдачи контента RT и Sputnik

Москва, 21 ноября. У компании Google нет конкретных планов по изменению алгоритмов выдачи новостного контента Sputnik и RT.

«Конкретных планов нет», — заявил в интервью журналистам представитель Google.

По его словам, компания «не меняет свои алгоритмы для пересмотра категорий отдельных сайтов», передает РИА Новости.

Ранее компания Google (входит в холдинг Alphabet) заявила о возможности понижения ранжирования сайтов RT и Sputnik в подборке новостных сюжетов.

Напомним, что руководство Роскомнадзора направило письмо в Google с требованием объяснить ограничительные меры в отношении российских СМИ. Как отметили в Госдуме, намерение Google понизить материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче является прямой агрессией и свидетельствует о переходе информационной войны в открытую форму.