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Политика
Путин проинформировал Нетаньяху об итогах переговоров с Асадом
Политика
Путин и Трамп заинтересованы в совместной антитеррористической работе РФ и США
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    Путин и Трамп заинтересованы в совместной антитеррористической работе РФ и США

    21:44  21 Ноября 2017
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    Путин и Трамп заинтересованы в совместной антитеррористической работе РФ и США

    Москва, 21 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник провел телефонные переговоры с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    В рамках диалога Путин высказался в пользу налаживания совместной с Вашингтоном работы на антитеррористическом направлении. Непосредственно Трамп поддержал данный тезис.

    «Президент России вновь высказался в пользу налаживания совместной с США работы на антитеррористическом направлении, отметив практическую важность координации усилий между спецслужбами обеих стран», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обсудили урегулирование конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #трамп
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