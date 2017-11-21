Путин и Трамп заинтересованы в совместной антитеррористической работе РФ и США

Москва, 21 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник провел телефонные переговоры с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В рамках диалога Путин высказался в пользу налаживания совместной с Вашингтоном работы на антитеррористическом направлении. Непосредственно Трамп поддержал данный тезис.

«Президент России вновь высказался в пользу налаживания совместной с США работы на антитеррористическом направлении, отметив практическую важность координации усилий между спецслужбами обеих стран», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обсудили урегулирование конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.