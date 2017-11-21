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США нанесли авиаудар в Сомали, уничтожив более ста боевиков
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    США нанесли авиаудар в Сомали, уничтожив более ста боевиков

    21:24  21 Ноября 2017
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    США нанесли авиаудар в Сомали, уничтожив более ста боевиков

    Вашингтон, 21 ноября. Американское военное командование заявило об уничтожении более ста боевиков в лагере террористической группировки «Аш-Шабаб» в Сомали.

    Удар был нанесен по тренировочному лагерю террористов в 200 километрах к северо-востоку от столицы Сомали Могадишо. Как сообщает агентство Reuters, американское командование заявило, что продолжит наносить удары по боевикам.

    Отмечается, что при нанесении авиаудара военное командование США действовало в кооперации с федеральным правительством Сомали.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #авиаудар #сомали #могадишо #аш-шабаб
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