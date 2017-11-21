США нанесли авиаудар в Сомали, уничтожив более ста боевиков

Вашингтон, 21 ноября. Американское военное командование заявило об уничтожении более ста боевиков в лагере террористической группировки «Аш-Шабаб» в Сомали.

Удар был нанесен по тренировочному лагерю террористов в 200 километрах к северо-востоку от столицы Сомали Могадишо. Как сообщает агентство Reuters, американское командование заявило, что продолжит наносить удары по боевикам.

Отмечается, что при нанесении авиаудара военное командование США действовало в кооперации с федеральным правительством Сомали.