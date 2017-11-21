Путин обсудил ситуацию в Сирии с королем Саудовской Аравии

Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Главной темой разговора стала ситуация в Сирии. Кроме того, главы стран обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам недавнего визита Аль Сауда в Россию.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе. На фоне успехов в борьбе против террористических группировок в Сирии рассмотрены вопросы, касающиеся перспектив долгосрочного урегулирования конфликта», – сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер отметил, что Конресс национального диалога, который должен будет пройти в Сочи, придаст импульс не только межсирийским контактам, но и всему процессу решения сирийской проблемы. Также он окажет стимулирующее воздействие на работу под эгидой ООН в Женеве.