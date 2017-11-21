Москва, 21 ноября. Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны выразили «удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер».

«С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер», — сообщается в итоговом заявлении Кремля относительно телефонного разговора глав России и США.

Как уточняет пресс-служба президента РФ, Путин и Трамп обстоятельно обсудили сирийский вопрос. В частности, «Путин подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране».

«Проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса», — говорится в сообщении Кремля.

В пресс-службе российского президента подчеркнули, что именно для этого Россия проведет в Сочи Конгресс национального диалога.

Кроме того Путин рассказал Трампу об итогах состоявшейся 20 ноября встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Стороны также обсудили трехсторонние переговоры между Россией, Турцией и Ираном, которые должны состояться 22 ноября в Сочи.

«В более широком контексте президент России вновь высказался в пользу налаживания совместной с США работы на антитеррористическом направлении, отметив практическую важность координации усилий между спецслужбами обеих стран. Этот тезис был поддержан президентом США», — сообщил в пресс-службе российского лидера.

Главы США и России обсудили также проблемы, связанные с Северной Кореей, придя к выводу, что решение нужно искать в дипломатической плоскости.

Говоря о конфликте в Донбассе, Путин «обратил внимание на отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года».

Владимир Путин. Биография.