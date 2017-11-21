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Политика
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Политика
Путин и Трамп выразили удовлетворение состоявшимся разговором — Кремль
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    Путин и Трамп выразили удовлетворение состоявшимся разговором — Кремль

    21:19  21 Ноября 2017
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    Путин и Трамп выразили удовлетворение состоявшимся разговором — Кремль

    Москва, 21 ноября. Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны выразили «удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер».

    «С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер», — сообщается в итоговом заявлении Кремля относительно телефонного разговора глав России и США.

    Как уточняет пресс-служба президента РФ, Путин и Трамп обстоятельно обсудили сирийский вопрос. В частности, «Путин подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране». 

    «Проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса», — говорится в сообщении Кремля. 

    В пресс-службе российского президента подчеркнули, что именно для этого Россия проведет в Сочи Конгресс национального диалога.

    Кроме того Путин рассказал Трампу об итогах состоявшейся 20 ноября встречи с президентом Сирии Башаром Асадом. Стороны также обсудили трехсторонние переговоры между Россией, Турцией и Ираном, которые должны состояться 22 ноября в Сочи. 

    «В более широком контексте президент России вновь высказался в пользу налаживания совместной с США работы на антитеррористическом направлении, отметив практическую важность координации усилий между спецслужбами обеих стран. Этот тезис был поддержан президентом США», — сообщил в пресс-службе российского лидера.

    Путин и Трамп выразили удовлетворение состоявшимся разговором — Кремль

    Главы США и России обсудили также проблемы, связанные с Северной Кореей, придя к выводу, что решение нужно искать в дипломатической плоскости.

    Говоря о конфликте в Донбассе, Путин «обратил внимание на отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года».

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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