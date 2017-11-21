Сирия: боевики обстреляли район Дамаска, где находится посольство России

Москва, 21 ноября. Глава российского центра по примирению в Сирии Сергей Кураленко заявил, что боевики в Дамаске обстреливают правительственные войска, жилые кварталы и район, в котором находится посольство России.

Как отметил генерал-лейтенант, боевики «Джабхат ан-Нусры»* и «Файлак ар-Рахман»* продолжают обстрелы из района Джоубар города Дамаск.

В настоящее время принимаются меры для принуждения боевиков к соблюдению режима прекращения боевых действий, добавил Кураленко.

Напомним, ранее Россия, Иран и Турция договорились о конкретных шагах по ликвидации оставшихся сил ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры»1 в Сирии.

«Исламское государство»1, «Джабхат ан-Нусра» и «Файлак ар-Рахман» — террористические группировки, их деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.