Турция открыла воздушное пространство для грузовых самолетов ВКС РФ

Москва, 21 ноября. Военно-транспортные самолеты ВКС Российской Федерации начали использовать воздушное пространство Турции для доставки грузов на территорию Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщило издание EHA News‏.

«Грузовые самолеты Воздушно-космических сил России, которые направляются в Сирию, начали использовать турецкое авиапространство», — указано в сообщении.

Напомним, в последние несколько лет Турция не разрешала ВКС России пользоваться своим воздушным пространством.

Russian Air Force military cargo planes which go to #Syria, start using Turkish Airspace.pic.twitter.com/e9tP16x63U — EHA News (@eha_news) November 20, 2017

Ранее стало известно о том, что главный советник президента Турции Ялчин Топчу призвал Анкару пересмотреть вопрос об участии в деятельности НАТО после инцидента на военных учениях Trident Javelin в Норвегии (фотографии главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана и первого лидера республики Мустафы Кемаля Ататюрка были помещены на стенд «врагов»).