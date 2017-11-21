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Турция открыла воздушное пространство для грузовых самолетов ВКС РФ
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    Турция открыла воздушное пространство для грузовых самолетов ВКС РФ

    21:30  21 Ноября 2017
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    Турция открыла воздушное пространство для грузовых самолетов ВКС РФ

    Москва, 21 ноября. Военно-транспортные самолеты ВКС Российской Федерации начали использовать воздушное пространство Турции для доставки грузов на территорию Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщило издание EHA News‏.

    «Грузовые самолеты Воздушно-космических сил России, которые направляются в Сирию, начали использовать турецкое авиапространство», — указано в сообщении.

    Напомним, в последние несколько лет Турция не разрешала ВКС России пользоваться своим воздушным пространством.

    Ранее стало известно о том, что главный советник президента Турции Ялчин Топчу призвал Анкару пересмотреть вопрос об участии в деятельности НАТО после инцидента на военных учениях Trident Javelin в Норвегии (фотографии главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана и первого лидера республики Мустафы Кемаля Ататюрка были помещены на стенд «врагов»).

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #турция #вкс рф
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