Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин проинформировал Нетаньяху об итогах переговоров с Асадом
Весь мир
Карту со Львовом в составе Польши повесили в аэропорту Варшавы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Карту со Львовом в составе Польши повесили в аэропорту Варшавы

    21:06  21 Ноября 2017
    255

    Карту со Львовом в составе Польши повесили в аэропорту Варшавы

    Варшава, 21 ноября. В варшавском аэропорту имени Шопена вывесили плакаты с картой Польши, в состав которой входят Западная Украина, Белоруссия и Литва. В частность, польским городом указан Львов.

    Как объяснили в администрации аэропорта, демонстрация плакатов была приурочена к годовщине обретения польской независимости в 1918 году. На тот момент эти территории в состав Второй Речи Посполитой.

    Ряд польских СМИ задались вопросом о допустимости подобных плакатов, предположив, что они могут оскорбить иностранцев, прилетающих из стран, чьи территории были «включены в состав» Польши на плакате.  

    После того, как обсуждение плакатов в СМИ стало особенно интенсивным, данная карта была убрана из аэропорта. Об этом сообщает вице-спикер польского Сената Богдан Борусевич.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #украина #крым #львов #аэропорт #шопен
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть