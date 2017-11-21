Карту со Львовом в составе Польши повесили в аэропорту Варшавы

Варшава, 21 ноября. В варшавском аэропорту имени Шопена вывесили плакаты с картой Польши, в состав которой входят Западная Украина, Белоруссия и Литва. В частность, польским городом указан Львов.

Как объяснили в администрации аэропорта, демонстрация плакатов была приурочена к годовщине обретения польской независимости в 1918 году. На тот момент эти территории в состав Второй Речи Посполитой.

Ряд польских СМИ задались вопросом о допустимости подобных плакатов, предположив, что они могут оскорбить иностранцев, прилетающих из стран, чьи территории были «включены в состав» Польши на плакате.

После того, как обсуждение плакатов в СМИ стало особенно интенсивным, данная карта была убрана из аэропорта. Об этом сообщает вице-спикер польского Сената Богдан Борусевич.