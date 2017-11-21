Карту со Львовом в составе Польши повесили в аэропорту Варшавы
Варшава, 21 ноября. В варшавском аэропорту имени Шопена вывесили плакаты с картой Польши, в состав которой входят Западная Украина, Белоруссия и Литва. В частность, польским городом указан Львов.
Как объяснили в администрации аэропорта, демонстрация плакатов была приурочена к годовщине обретения польской независимости в 1918 году. На тот момент эти территории в состав Второй Речи Посполитой.
Ряд польских СМИ задались вопросом о допустимости подобных плакатов, предположив, что они могут оскорбить иностранцев, прилетающих из стран, чьи территории были «включены в состав» Польши на плакате.
После того, как обсуждение плакатов в СМИ стало особенно интенсивным, данная карта была убрана из аэропорта. Об этом сообщает вице-спикер польского Сената Богдан Борусевич.
Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Lotnisko Chopina zdjęło "rewizjonistyczne plakaty" https://t.co/Scy7qK7YOA— Wyborcza.pl Warszawa (@GazetaStoleczna) November 21, 2017