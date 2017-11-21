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Стали известны подробности задержания сенатора Керимова в Ницце
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    Стали известны подробности задержания сенатора Керимова в Ницце

    21:06  21 Ноября 2017
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    Стали известны подробности задержания сенатора Керимова в Ницце

    Санкт-Петербург, 21 ноября. Члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали во французской Ницце. 

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, российский предприниматель был задержан еще 20 ноября в городском аэропорту сразу же по прилету из Москвы. Остальные подробности пока неизвестны.

    Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис прокурора, Керимов был задержан по делу об уклонении от уплаты налогов.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #франция #ницца #керимов
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