Путин в беседе о Сирии рассказал Трампу об итогах встречи с Асадом

Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии. В ходе телефонного разговора российский лидер проинформировал президента США об основных итогах состоявшейся 20 ноября встречи с главой САР Башаром Асадом.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, стороны обсудили актуальную сирийскую проблематику с учетом завершающейся военной операции по уничтожению боевиков в САР. Глава российского государства выразил готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в Арабской республике.

Путин проинформировал Трампа об основных итогах встречи с Асадом, состоявшейся 20 ноября. Проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

Напомним, в ходе встречи с Асадом Путин отметил, что, хотя до полной победы над террористами еще далеко, совместная работа ВКС РФ и правительственной армии Сирии по противодействию запрещенной в России организации «Исламского государства»1 на территории ближневосточного государства практически завершена.

1 Организация запрещена на территории РФ.