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НАТО не вступится за Украину, даже если Россия дойдет до Львова – эксперт
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    НАТО не вступится за Украину, даже если Россия дойдет до Львова – эксперт

    20:47  21 Ноября 2017
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    НАТО не вступится за Украину, даже если Россия дойдет до Львова – эксперт

    Москва, 21 ноября. Силы НАТО не вступятся за Украину, даже если российские части «пройдут маршем до Львова». С таким заявлением выступил израильский эксперт Яков Кедми, отвечая на замечания украинского гостя программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Как отметил израильский политолог, война России против НАТО на территории Украины невозможна. Даже если российские части войдут на территорию Украины, ни один западный солдат не будет отправлен проливать кровь для защиты Украины. Как напомнил Кедми, руководство альянса четко дало понять, что коллективная оборона гарантируется лишь членам НАТО.

    «И в этом я тоже не уверен – никто не будет воевать ни за Латвию, ни за Литву, ни за Эстонию, ни даже за Польшу», – сказал Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Соловьев на это иронично ответил: «Теперь у них будет бессонная ночь».

    Кроме того, Кедми объяснил, почему США не решать на открытые боевые действия против России. По его словам, США никогда не стремятся вступить в бой даже с приблизительно равным по силе противником. Поэтому пока у США нет постоянного военного превосходства с РФ, Вашингтон не начнет боевые действия.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #украина #нато #львов #кедми
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