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В Госдуме назвали открытие памятника Шухевичу во Львове «плевком» в сторону Польши
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    В Госдуме назвали открытие памятника Шухевичу во Львове «плевком» в сторону Польши

    21:03  21 Ноября 2017
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    В Госдуме назвали открытие памятника Шухевичу во Львове «плевком» в сторону Польши

    Москва, 21 ноября. Открытие памятного знака командиру так называемой Украинской повстанческой армии (УПА1) Роману Шухевичу во Львовской области является «демонстративным плевком» в сторону Польши. Об этом журналистам во вторник заявил член комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Сергей Железняк.

    «Открытие мемориального знака махровому бандеровцу Шухевичу во Львове — не просто акт открытой поддержки идеологии нацизма и антироссийской шизофрении, но и демонстративный плевок в сторону европейских соседей Украины, особенно Польши», — цитирует слова Железняка РИА Новости.

    Депутат напомнил, что польский народ до сих пор негативно относится к украинским националистам. Непосредственно заигрывания Киева с нацизмом беспокоят Россию и страны Европы.

    «Киев фактически топчется по итогам Нюрнбергского процесса», — подчеркнул он.

    Ранее стало известно о том, что во Львове состоялась церемония открытия памятника военному преступнику Роману Шухевичу.

    Напомним, деятельность УПА запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #железняк #шухевич
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