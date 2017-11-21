В Госдуме назвали открытие памятника Шухевичу во Львове «плевком» в сторону Польши

Москва, 21 ноября. Открытие памятного знака командиру так называемой Украинской повстанческой армии (УПА1) Роману Шухевичу во Львовской области является «демонстративным плевком» в сторону Польши. Об этом журналистам во вторник заявил член комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Сергей Железняк.

«Открытие мемориального знака махровому бандеровцу Шухевичу во Львове — не просто акт открытой поддержки идеологии нацизма и антироссийской шизофрении, но и демонстративный плевок в сторону европейских соседей Украины, особенно Польши», — цитирует слова Железняка РИА Новости.

Депутат напомнил, что польский народ до сих пор негативно относится к украинским националистам. Непосредственно заигрывания Киева с нацизмом беспокоят Россию и страны Европы.

«Киев фактически топчется по итогам Нюрнбергского процесса», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о том, что во Львове состоялась церемония открытия памятника военному преступнику Роману Шухевичу.

Напомним, деятельность УПА запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.