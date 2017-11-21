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СМИ назвали причину задержания сенатора Керимова в Ницце
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    СМИ назвали причину задержания сенатора Керимова в Ницце

    20:39  21 Ноября 2017
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    СМИ назвали причину задержания сенатора Керимова в Ницце

    Париж, 21 ноября. В городе Ницца на юге Франции полицейские задержали российского предпринимателя, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. 

    Как рассказали журналистам в пресс-службе российского посольства во Франции, Керимов был задержан в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок поздно вечером 20 ноября. В настоящее время консульскую поддержку Керимову обеспечивают российские дипломатические сотрудники. 

    В дипмиссии добавили, что сам российский сенатор остается под стражей в одном из полицейских участков французского города, сообщает ТАСС.

    Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис прокурора, Керимов был задержан по делу об уклонении от уплаты налогов.

    Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании уроженца Чечни, подозреваемого в убийстве редактора русскоязычной версии журнала Forbes Пола Хлебникова.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #керимов
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