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Совфед обратится в Генпрокуратуру после нападения на посольство РФ в Киеве
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    Совфед обратится в Генпрокуратуру после нападения на посольство РФ в Киеве

    20:26  21 Ноября 2017
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    Совфед обратится в Генпрокуратуру после нападения на посольство РФ в Киеве

    Киев, 21 ноября. Совет Федерации намерен в ближайшее время направить парламентский запрос в генеральную прокуратуру, министерство юстиции и министерство иностранных дел РФ для защиты российских граждан и юрлиц на Украине. Об этом во вторник заявил неназванный представитель комитета Совфеда по обороне и безопасности.

    По его словам, речь, в частности, идет о нападениях на российское посольство, генконсульство, а также на украинское отделение Сбербанка России.

    Совфед обратится в Генпрокуратуру после нападения на посольство РФ в Киеве

    Как передает РИА Новости, вопрос о направлении соответствующих запросов в официальные ведомства планируется обсудить на заседании верхней палаты парламента в среду.

    Напомним, что в марте прошлого года украинский депутат Владимир Парасюк во время митинга во Львове сорвал со здания российского генконсульства российский флаг и сжег его. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное надругательство над официально установленным или поднятым флагом или гербом иностранного государства».

    В сентябре того же года около 20 украинских радикалов забросали здание российского посольства в Киеве дымовыми шашками и обстреляли из салютной установки.

    Автор: Геннадий Плющев
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