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СЖР о выдворении корреспондента ФАН с Украины: Это шаг к закрытию ртов, ушей и глаз
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    СЖР о выдворении корреспондента ФАН с Украины: Это шаг к закрытию ртов, ушей и глаз

    20:39  21 Ноября 2017
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    СЖР о выдворении корреспондента ФАН с Украины: Это шаг к закрытию ртов, ушей и глаз

    Москва, 21 ноября. Решение Службы безопасности Украины (СБУ) выдворить из страны корреспондента Федерального агентства новостей Игоря Петрашевича является очередной деталью в «демонизации» российских СМИ. Об этом заявил во вторник секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

    «К сожалению, обоснованных ответов на вопрос «за что с Украины выдворяют российских журналистов» нет. История Игоря Петрашевича – лишь очередная деталь в демонизации российских СМИ», — цитирует его слова РИА Новости.

    Как подчеркнул Шафир, закрытие границ для журналистов является первым шагом на пути к «закрытию ртов, ушей, глаз аудитории».

    «Необходимо помнить об этом», — резюмировал он.

    Напомним, ранее пресс-служба СБУ проинформировала о принудительном выдворении из страны корреспондента Игоря Петрашевича. Кроме того, ему был закрыт въезд на Украину на три года.

    В связи с этим редакция ФАН заявляет: Петрашевич находился на территории Украины легально, не нарушая никаких законов страны. У него были все необходимые документы для работы в Киеве, в том числе рабочая виза и разрешение на работу.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #петрашевича
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