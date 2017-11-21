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Украинские силовики ранили женщину при обстреле ДНР
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    Украинские силовики ранили женщину при обстреле ДНР

    20:04  21 Ноября 2017
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    Украинские силовики ранили женщину при обстреле ДНР

    Донецк, 21 ноября. Украинские силовики обстреляли жилые кварталы Докучаевска в Донецкой народной республике, в результате чего пострадала местная жительница. Об этом во вторник сообщили в оперативном командовании ДНР.

    «Сегодня вечером, во время обстрела карателями ВСУ в Докучаевске получила ранение в своей квартире по улице Ленина мирная жительница 1965 года рождения», — говорится в сообщении.

    Украинские силовики ранили женщину при обстреле ДНР

    Женщине уже оказана медицинская помощь. Сведений о ее состоянии пока не поступало, передает Донецкое агентство новостей.

    Напомним, что накануне вечером украинская армия также нанесла удар по жилым кварталам Докучаевска. В результате обстрела было повреждено не меньше девяти домов.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #днр #всу #донбасс #обстрел #докучаевск
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