Украинские силовики ранили женщину при обстреле ДНР

Донецк, 21 ноября. Украинские силовики обстреляли жилые кварталы Докучаевска в Донецкой народной республике, в результате чего пострадала местная жительница. Об этом во вторник сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Сегодня вечером, во время обстрела карателями ВСУ в Докучаевске получила ранение в своей квартире по улице Ленина мирная жительница 1965 года рождения», — говорится в сообщении.

Женщине уже оказана медицинская помощь. Сведений о ее состоянии пока не поступало, передает Донецкое агентство новостей.

Напомним, что накануне вечером украинская армия также нанесла удар по жилым кварталам Докучаевска. В результате обстрела было повреждено не меньше девяти домов.