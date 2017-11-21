В центре Киева начались столкновения с полицией в годовщину Майдана

Киев, 21 ноября. В центре украинской столицы начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов Украины и митингующими. Об этом сообщили во вторник очевидцы событий.

На площади Независимости проходит акция, приуроченная к годовщине так называемого «Евромайдана».

Согласно предварительным данным, участники мероприятия установили несколько палаток и потребовали от полицейских покинуть площадь. После этого группа митингующих попыталась оттеснить правоохранителей. В потасовке участвовали несколько десятков человек.

«Копы под возгласы «позор» пошли… За полчаса до этого они устроили потасовку из-за символического шалашика под стелой», — написал фотожурналист Владислав Содель.

Копи під вигуки "ганьба" пішли

За пів години до цього вони влаштували штовханину за символічного наметику під стеллою pic.twitter.com/Vg7H1gn33H — Содель Владислав (@sodel_vlad) November 21, 2017

Напомним, ранее бывший губернатор Одесской области и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что 3 декабря президенту Украины Петру Порошенко будет объявлен так называемый «народный импичмент».