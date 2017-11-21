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В центре Киева начались столкновения с полицией в годовщину Майдана
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    В центре Киева начались столкновения с полицией в годовщину Майдана

    20:13  21 Ноября 2017
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    В центре Киева начались столкновения с полицией в годовщину Майдана

    Киев, 21 ноября. В центре украинской столицы начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов Украины и митингующими. Об этом сообщили во вторник очевидцы событий.

    На площади Независимости проходит акция, приуроченная к годовщине так называемого «Евромайдана».

    Согласно предварительным данным, участники мероприятия установили несколько палаток и потребовали от полицейских покинуть площадь. После этого группа митингующих попыталась оттеснить правоохранителей. В потасовке участвовали несколько десятков человек.

    «Копы под возгласы «позор» пошли… За полчаса до этого они устроили потасовку из-за символического шалашика под стелой», — написал фотожурналист Владислав Содель.

    Напомним, ранее бывший губернатор Одесской области и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что 3 декабря президенту Украины Петру Порошенко будет объявлен так называемый «народный импичмент».

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина
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