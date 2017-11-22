Сирия: рынок Дейр-эз-Зора в объективе корреспондента ФАН

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в городе Дейр-эз-Зор и снял на видео городской рынок, куда теперь ходят мирные жители за продуктами.

Более трех лет Дейр-эз-Зор был со всех сторон окружен боевиками «Исламского государства»1, героически сопротивляясь силами одного гарнизона сирийской армии под командованием генерала Иссама Захреддина. Чтобы ликвидировать последний анклав правительственных войск в провинции и занять административный центр, террористы всячески препятствовали проникновению на территорию города гуманитарной помощи. Единственный канал, через который жители Дейр-эз-Зора получали продукты питания и медикаменты, проходил по воздуху. Доставку гуманитарных грузов осуществляли самолеты ВКС РФ.

Первый гуманитарный конвой прибыл в Дейр-эз-Зор по земле уже через день после деблокирования города правительственными войсками при поддержке российской авиации — 7 сентября. Помощь настрадавшимся от ИГ1 мирным жителям доставил Центр по примирению враждующих сторон, который и в дальнейшем поставлял в город все необходимое.

Но Дейр-эз-Зор постепенно возвращается к мирной жизни, свидетельством чего является вновь функционирующий городской рынок. На нем теперь снова людно и шумно. Совершенно буднично мимо него проезжают автомобили, гуляют мамы с детьми и проносятся на велосипедах радостные мальчишки. На рынке теперь можно купить местные овощи и фрукты, питьевую воду и другие продукты первой необходимости.

1 Организация запрещена на территории РФ.