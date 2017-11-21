Сирия: корреспондент ФАН снял вернувшийся к мирной жизни Дейр-эз-Зор

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео вернувшийся к мирной жизни Дейр-эз-Зор.

Еще до полной зачистки города от боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) сюда стали постепенно возвращаться местные жители, которые несколько лет назад были вынуждены покинуть свои дома и бежать в находившуюся под контролем сирийского правительства провинцию Дамаск.

Улицы Дейр-эз-Зора пока еще довольно пустынны, однако по ним уже сейчас спокойно ходят люди. Родители отпускают своих детей гулять без взрослых. На данный момент под контролем официального Дамаска находится вся территория города. Неделю назад российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) успешно завершил работы по разминированию 1,2 гектара Дейр-эз-Зора и его окрестностей. О длившейся более трех лет осаде боевиками «Исламского государства» теперь напоминают лишь разрушенные здания и останки военной техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.