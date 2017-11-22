Путин поблагодарил Земана за бережное отношение к воинским мемориалам СССР

Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин во вторник поблагодарил своего чешского коллегу Милоша Земана и чешский народ за бережное отношение к советским воинским мемориалам.

«Я выразил господину президенту и всем гражданам Чехии признательность за бережное отношение к нашим воинским мемориалам на чешской территории», — отметил он по итогам переговоров с Земаном.

Российский лидер отметил, что в Чехии захоронено свыше 50 тыс. советских военнослужащих, которые отдали свою жизнь, освобождая Чехословакию от нацистской Германии.

Отметим, что в ходе переговоров Путин проинформировал Земана о планах по борьбе с терроризмом в Сирии, а также о недавней встрече с президентом САР Башаром Асадом, которая состоялась днем ранее.

Владимир Путин. Биография.