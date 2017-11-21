Памятный знак командиру УПА Шухевичу открыли во Львове

Киев, 21 октября. Во Львове был открыт памятный знак Роману Шухевичу — командиру Украинской повстанческой армии (УПА1), сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«Мы идем к воплощению замыслов Романа Шухевича и многих поколений украинцев — независимой Украине», — сказал на церемонии открытия глава ОГА Олег Синютка.

21 октября на Украине отмечают «День достоинства и свободы», который посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году («евромайдана»).

Роман Шухевич — один из командиров подразделения «Нахтигаль», гауптштурмфюрер (капитан) СС, в декабре 1943 года был назначен главнокомандующим Украинской повстанческой армии.

Напомним, ранее плакат с Оксаной Марченко, супругой лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, сожгли в Киеве в день третьей годовщины Майдана.

УПА — Экстремистская организация, запрещенная в России







1 Организация запрещена на территории РФ.