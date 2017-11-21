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Памятный знак командиру УПА Шухевичу открыли во Львове
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    Памятный знак командиру УПА Шухевичу открыли во Львове

    19:58  21 Ноября 2017
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    Памятный знак командиру УПА Шухевичу открыли во Львове

    Киев, 21 октября. Во Львове был открыт памятный знак Роману Шухевичу — командиру Украинской повстанческой армии (УПА1), сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

    «Мы идем к воплощению замыслов Романа Шухевича и многих поколений украинцев — независимой Украине», — сказал на церемонии открытия глава ОГА Олег Синютка. 

    21 октября на Украине отмечают «День достоинства и свободы», который посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году («евромайдана»).

    Роман Шухевич — один из командиров подразделения «Нахтигаль», гауптштурмфюрер (капитан) СС, в декабре 1943 года был назначен главнокомандующим Украинской повстанческой армии.

    Напомним, ранее плакат с Оксаной Марченко, супругой лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, сожгли в Киеве в день третьей годовщины Майдана.

    УПА — Экстремистская организация, запрещенная в России



     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #упа
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