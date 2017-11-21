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Новости Сирии
Сирия: боевики нарушили перемирие в Восточной Гуте
Политика
Путин обсудил с Трампом ситуацию в Сирии после встречи с Асадом
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    Путин обсудил с Трампом ситуацию в Сирии после встречи с Асадом

    19:31  21 Ноября 2017
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    Путин обсудил с Трампом ситуацию в Сирии после встречи с Асадом

    Вашингтон, 21 ноября. Телефонный разговор состоялся во вторник между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает американский репортер Зик Миллер, входящий в журналистский пул Белого дома.

    «Разговор Путина и Трампа уже завершился. В повестке дня были Сирия, Иран, Северная Корея и Украина», — пишет он в Twitter.

    По словам журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, переговоры длились не дольше 30 минут.

    Путин обсудил с Трампом ситуацию в Сирии после встречи с Асадом

    Напомним, что накануне Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи. Лидеры двух стран обсудили борьбу с терроризмом и меры по политическому урегулированию сирийского кризиса.

    Говоря о борьбе с боевиками, Путин отметил, что в Сирии все еще возможны «рецидивы», однако они уже никак не могут повлиять на эффективность антитеррористической операции, которые проводят сирийские войска и ВКС РФ.   

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #сирия #донбасс #трамп #асад
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