Путин обсудил с Трампом ситуацию в Сирии после встречи с Асадом
Вашингтон, 21 ноября. Телефонный разговор состоялся во вторник между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает американский репортер Зик Миллер, входящий в журналистский пул Белого дома.
«Разговор Путина и Трампа уже завершился. В повестке дня были Сирия, Иран, Северная Корея и Украина», — пишет он в Twitter.
По словам журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, переговоры длились не дольше 30 минут.
Напомним, что накануне Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи. Лидеры двух стран обсудили борьбу с терроризмом и меры по политическому урегулированию сирийского кризиса.
Говоря о борьбе с боевиками, Путин отметил, что в Сирии все еще возможны «рецидивы», однако они уже никак не могут повлиять на эффективность антитеррористической операции, которые проводят сирийские войска и ВКС РФ.
WH: Trump/Putin call has concluded. Syria, Iran, North Korea and Ukraine were on the agenda.— Zeke Miller (@ZekeJMiller) November 21, 2017
Полчаса по телефону: Путин поговорил с Трампом о Сирии pic.twitter.com/1PBJ068Fgs— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 21, 2017