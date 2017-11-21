Минск отреагировал на высылку белорусского дипломата с Украины

Минск, 21 ноября. Белорусская сторона считает безосновательным решение властей Украины о высылке из страны первого секретаря посольства Белоруссии в Киеве. Об этом во вторник журналистам заявил заместитель начальника управления информации белорусского внешнеполитического ведомства Андрей Шупляк.

«Расцениваем решение украинской стороны о высылке дипломата посольства Белоруссии на Украине как абсолютно безосновательное. Выражаем сожаление в связи с этим недружественным шагом Киева», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что Минск объявил персоной нон грата советника дипломатического ведомства Украины в Белоруссии Игоря Скворцова, который якобы связан с задержанным по обвинению в шпионаже украинским журналистом Павлом Шаройко.

После этого Киев принял решение о зеркальном ответе.