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Минск отреагировал на высылку белорусского дипломата с Украины
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    Минск отреагировал на высылку белорусского дипломата с Украины

    19:46  21 Ноября 2017
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    Минск отреагировал на высылку белорусского дипломата с Украины

    Минск, 21 ноября. Белорусская сторона считает безосновательным решение властей Украины о высылке из страны первого секретаря посольства Белоруссии в Киеве. Об этом во вторник журналистам заявил заместитель начальника управления информации белорусского внешнеполитического ведомства Андрей Шупляк.

    «Расцениваем решение украинской стороны о высылке дипломата посольства Белоруссии на Украине как абсолютно безосновательное. Выражаем сожаление в связи с этим недружественным шагом Киева», — подчеркнул дипломат.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Минск объявил персоной нон грата советника дипломатического ведомства Украины в Белоруссии Игоря Скворцова, который якобы связан с задержанным по обвинению в шпионаже украинским журналистом Павлом Шаройко.

    После этого Киев принял решение о зеркальном ответе.

    Автор: Алексей Громов
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    #белоруссия #украина
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