Роскомнадзор раскрыл детали письма в Google о мерах в отношении российских СМИ

Москва, 21 ноября. Руководство Роскомнадзора направило письмо в Google с требованием объяснить ограничительные меры в отношении российских СМИ.

В частности, надзорное ведомство интересуется, действительно ли высокопоставленный представитель американской компании говорил о планах принять меры в отношении телеканала RT и радиостанции Spuntik, и если эта информация верна, то о каких конкретно мерах идет речь.

«Применение ответных мер возможно только в случае недружественных действий со стороны Google в отношении российских СМИ и после оценки уровня их дискриминационности. В настоящее время возможные ответные меры прорабатываются», — пояснили «Политике сегодня» в Роскомнадзоре.

Напомним, что компания Google (входит в холдинг Alphabet) заявила о возможности понижения ранжирования сайтов RT и Sputnik в подборке новостных сюжетов. Отметим, что ранее Федеральное агентство новостей без объяснения причины было временно лишено доступа к сервису Google News.