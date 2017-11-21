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Политика
Роскомнадзор раскрыл детали письма в Google о мерах в отношении российских СМИ
Политика
Роскомнадзор раскрыл детали письма в Google о мерах в отношении российских СМИ
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    Роскомнадзор раскрыл детали письма в Google о мерах в отношении российских СМИ

    19:07  21 Ноября 2017
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    Роскомнадзор раскрыл детали письма в Google о мерах в отношении российских СМИ

    Москва, 21 ноября. Руководство Роскомнадзора направило письмо в Google с требованием объяснить ограничительные меры в отношении российских СМИ.

    В частности, надзорное ведомство интересуется, действительно ли высокопоставленный представитель американской компании говорил о планах принять меры в отношении телеканала RT и радиостанции Spuntik, и если эта информация верна, то о каких конкретно мерах идет речь.

    Роскомнадзор раскрыл детали письма в Google о мерах в отношении российских СМИ

    «Применение ответных мер возможно только в случае недружественных действий со стороны Google в отношении российских СМИ и после оценки уровня их дискриминационности. В настоящее время возможные ответные меры прорабатываются», — пояснили «Политике сегодня» в Роскомнадзоре.

    Напомним, что компания Google (входит в холдинг Alphabet) заявила о возможности понижения ранжирования сайтов RT и Sputnik в подборке новостных сюжетов. Отметим, что ранее Федеральное агентство новостей без объяснения причины было временно лишено доступа к сервису Google News.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #google #сми #роскомнадзор
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